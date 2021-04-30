В агропромпарке «Казань» по выходным будет работать пункт вакцинации от коронавируса
На ярмарочной площади агропромышленного парка «Казань» можно будет провакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Пункт вакцинации будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 9.00 до 16.00.
Накануне пункт вакцинации открылся в торгово-развлекательном центре «Мирный» в Зеленодольске.
На сегодня в Татарстане привились 249 244 человека, за сутки — 6 049. Из них 157 081 получил вторую прививку.ОбществоМедицина Татарстан
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