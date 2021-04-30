Навигация-2021: более 300 тыс. пассажиров и долгожданные онлайн-продажи

Фото: Александр Артемьев

Ранним утром — на корабль

Продажа билетов на пассажирские рейсы из Казанского речпорта стартовала сегодня в 6.30, и к этому моменту у касс собралось уже около 20 человек. Чтобы соблюдать социальную дистанцию хотя бы внутри здания касс, запускали не более десяти за раз. Почти все они собирались отправиться на теплоходе «Москва-68» в Ташевку — популярное дачное направление.



— Очень рад, что сегодня началась навигация. Сегодня поедем копать землю. Каждый год жду первого рейса. Это очень хорошо, что есть навигация, ведь другого пути у нас нет. Машины нет, приходится ездить на пароходе. Я до Ключищ еду (расположены в нескольких километрах от Ташевки — прим. ред.), а если не по реке, то нужно делать круг в 50 километров, — рассказал пожилой мужчина, первым пришедший к кассам этим утром.

В эту навигацию из речного порта Казани будут ходить ежедневные рейсы до Садовой с заходом в Студенцы, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки и Шеланги, а также до Кзыл-Байрака с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени. В майские праздники организуют рейсы из Казани до Свияжска и скоростные линии в Болгары и Тетюши.

Из Набережных Челнов будет отправляться теплоход до Соколок и останавливаться на пристанях Вишневки, Елабуги, Нижнекамска, Сентяка, Котловки, Свиногорья и Грахани. Кроме того, с 1 мая в среду, субботу и воскресенье будут ходить рейсы из Чистополя до Красного Яра.

И.о. директора Казанского речного порта Эльмира Захватова рассказала, что в этом году сохранены все направления в расписании — только первый утренний рейс в Ташевку перенесли на 10 минут позже, на 7.25, по просьбам пассажиров.

Трудности организации

В прошлую навигацию через Казанский речпорт прошло около 300 тысяч человек, притом что начало навигации пришлось еще на период действия довольно строгих ограничительных мер. «Думаю, что в этом году будет больше. Очень много желающих звонят нам, пишут на электронную почту, я думаю, пассажиропоток увеличится», — говорит Захватова.

— Эту навигацию было очень тяжело открыть, но мы ее открыли. Мы очень рады, что пассажиры нас не покинули, пришли на речной транспорт. […] Тяжело — наверное, прошлый год сработал свою историю, это повлияло.

Прошлый год для оператора навигации в Татарстане, АО «СК «Татфлот», осложнился не только пандемией — в компании ввели начальную процедуру банкротства, наблюдение. Причиной стал долг перед Федеральной налоговой службой более чем в 380 млн рублей. Как ранее писало «Реальное время», в 2021 году долги перед ФНС выплатила компания, имеющая связи с негласным бенефициаром «Татфлота» Равилем Зиганшиным. Но пока «Татфлот» еще формально остается под наблюдением.

— Вы же видите, мы открылись, значит это большого влияния не оказало. Мы открылись, своими силами, но открылись, — комментирует ситуацию Захватова.

Ремонты судов проводятся ежегодно, добавила Захватова, перед навигацией флот прошел все проверки контролирующих органов. «Мы очень благодарны, они лояльно к нам отнеслись, спасибо им большое», — говорит она.

В 2021 году в речпорт может наконец прийти онлайн-оплата

Сейчас, в 2021 году, расплатиться безналичкой можно даже на рынке — но не в речном порту. На кассах висит объявление о том, что такая не работает — якобы «обновляется программа». Онлайн-оплата в речпорте так и не появилась: прошлым летом в сочетании с отменой предпродажи билетов из-за погодных условий это вылилось в огромные очереди к кассам речпорта.

— Думаю, безналичный расчет у нас скоро появится. А онлайн-продажи… У нас такой технической возможности нет. Этим вопросом занимается Министерство транспорта, думаю, что они помогут.

В пресс-службе Минтранса Татарстана подтвердили: с их помощью онлайн-оплату в Казанском речпорту могут внедрить уже в эту навигацию.

Александр Артемьев, фото автора, видео Камиля Исмаилова