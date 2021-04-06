«Татфлот» улаживает многомиллионные разногласия с налоговой перед сезоном

Фото: Александр Шакиров

С долгами расплатились…

УФНС РФ по Татарстану попросило Арбитражный суд республики исключить его требования из реестра кредиторов судоходной компании «Татфлот». Налоговая является крупнейшим кредитором «Татфлота», который сейчас находится в стадии наблюдения процедуры банкротства. Требования УФНС превышают 380 млн рублей.

Соответствующее ходатайство появилось в документах суда, арбитраж намерен рассмотреть его 7 апреля. К этому моменту налоговая должна представить суду доказательство уплаты долга.

Как ранее писало «Реальное время», погасить долг «Татфлота» перед налоговой заявлялись аж четыре физических лица, о которых не было известно почти ничего, кроме имен, а также ООО «Юлташ» из орбиты ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.

Погасить долг «Татфлота» перед налоговой заявлялись четыре физических лица, а также ООО «Юлташ» из орбиты ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Фото: Максим Платонов

…но с нарушениями закона

Судя по всему, именно «Юлташ» и расплатился по долгам «Татфлота» — это следует из документов суда, информацию подтвердил и временный управляющий судоходной компанией Сергей Щекочихин. Причем под документом суда имеется в виду постановление, которым суд вообще-то компании гасить долги «Татфлота» запретил.

Постановление вынесено 18 марта этого года — на тот момент в силе было разрешение суда гасить долги «Татфлота» для некой Ольги Синикиной. О праве погасить долги просило и ООО «Юлташ». При рассмотрении этого ходатайства и представители ФНС, и представитель компании заявили: «Юлташ» уже начал платить по долгам «Татфлота», причем минуя установленный законом порядок.

Поэтому на данный момент платеж «Юлташа» налоговой суд как погашение долга не засчитывает — более того, определение суда предписывает налоговой вернуть средства компании. Отметим, что позже суд отказал и Синикиной. Однако факт в том, что хоть и с нарушениями, но деньги на оплату долгов перед налоговой у благодетелей «Татфлота» нашлись. Напомним, ранее Минтранс Татарстана сообщал «Реальному времени», что АО «СК «Татфлот» планирует погасить остатки по задолженности перед кредиторами и завершить тем самым процедуру банкротства до конца апреля.

«Татфлот» будет эксплуатировать первое в стране газомоторное прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ». Фото: Максим Платонов

«Татфлот» получит «Чайку»

Еще одна хорошая новость для «Татфлота» прозвучала накануне: именно это предприятие будет эксплуатировать первое в стране газомоторное прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ». Информацию об этом подтвердил «Реальному времени» гендиректор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов.

— Она остается в республике, а ее эксплуатантом будет «Татфлот». Сейчас идет процесс переговоров с последующей передачей. Лизинговые платежи по договору с ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания, — прим. ред.) будет осуществлять «Татфлот», который исторически выполнял перевозки по речным маршрутам республики (социальным и туристическим). Думаю, что договор с ГТЛК будет подписан в мае-июне.

Напомним, что «Чайка-СПГ» совершила первое плавание в августе 2020 года. Тогда сообщалось, что на судно, помимо «Татфлота», претендует еще и «Волгататсудоремонт». От решения этого вопроса зависело и то, кто в итоге будет развивать речные перевозки в республике. «По-моему, Зиганшин сменил гнев на милость, хочет заплатить свои долги и взять суда в свое ведение», — говорил тогда «Реальному времени» гендиректор завода им. Горького Александр Карпов.

Александр Артемьев