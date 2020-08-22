Как борьба с перекупщиками и непогодой привела к километровым очередям в речном порту Казани

Предпродажу закрыли из-за непогоды...

Сегодня пользователи соцсетей сообщили об огромных очередях в речном порту Казани. Как пишут клиенты речпорта, основной причиной столпотворения стало закрытие предварительной продажи билетов Раньше их можно было купить за десять дней до отправления только в кассах речпорта. Однако поводом для возмущения покупателей также стало отсутствие онлайн-продаж и оплата билета только наличными (особенно в условиях распространения коронавируса).

“Реальное время” дозвонилось до администрации речного порта и поинтересовалось, почему в кассах закрыли предварительные продажи. По словам сотрудников, дело в приближающейся осени и непредсказуемых погодных условиях: «Дело к осени идет, сейчас туманы начнутся, вот и закрыли». Возобновлять предварительную продажу билетов не будут.



...или для борьбы с мошенниками?

После обеда очереди все же исчезли, вместе с отбытием большинства судов. Однако в разговоре с корреспондентом «Реального времени» сотрудники речного порта рассказали несколько иную версию отмены предварительной продажи — борьба со спекулянтами.



— В прошлом году такого не было. Сейчас участились перекупщики и мошенники, а это проблема, — рассказали сотрудники.



Это следует и из поста в соцсетях, который 15-го августа опубликовала администрация группы речного порта. «В связи с участившимися случаями мошенничества» администрация разъяснила, что оплата возможна только в кассах за наличный расчет, бронирования и онлайн-покупок нет.

Возмущение перетекло в онлайн

Ситуация также вызвала шквал гневных комментариев в Сети на странице речного порта «Вконтакте». Пользователи массово пожаловались на невозможность купить билеты онлайн, а также заметили, что в период пандемии такие очереди могут быть просто опасными для здоровья.



— Вы считаете это нормальным? В условиях COVID-19 нет покупки билетов онлайн, заранее билеты не продают, только наличный расчёт, — пишет пользовательница, выкладывая фотографии очередей.



— Извините, но очень тупо, что в 2020 году до сих пор нельзя официально купить билеты онлайн и заранее. Что, так сложно сделать свой сайт с возможностью купить билеты? — пишет пользователь под ником Артем Stranger.



— А как приобретать билеты туристам из других городов? Мы когда приехали там сказали нужно за ранее покупать и мы не попали на прогулку — пишет пользователь под ником Di Di.



При этом с аргументом в пользу отмены предварительной оплаты некоторые все же соглашаются.



— Извините, но вода непредсказуемо себя ведет. Вот в непогоду рейса не будет, а у вас куплен билет. Потом будете возмущаться — отвечает одна из пользовательниц.



Также клиенты речного порта отмечают, что даже день в день не всегда удается купить билеты — очередь приходится занимать с раннего утра, так как билеты быстро расходятся. С таким сталкивался и корреспондент «Реального времени» — в выходные за билетами на популярные маршруты вроде Свияжска или Камского устья также выстраивались очереди, а сами билеты заканчивались задолго до отправления. Однако с отменой предварительных продаж ажиотаж вокруг билетов усилился.