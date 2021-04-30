Страны ЕАЭС начнут работу над созданием общей космической системы — Мишустин

Фото: Официальный Татарстан

Страны ЕАЭС пять лет намерены работать над созданием совместной космической системы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза в Казани.

Он отметил большие возможности стран Союза для развития в сфере космических исследований.

«В течение пяти лет мы будем работать над созданием совместной космической системы. Это предполагает объединение группировки спутников наших стран, формирование единого банка данных по материалам объединенной космической съемки, а также модернизацию наземных комплексов приема и обработки информации», — сказал Мишустин.

Напомним, что второй день в Казани проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств всех пяти стран-участников ЕАЭС.



Ольга Плешкова