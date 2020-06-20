Минниханов передал медикам новые автомобили скорой помощи

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии передачи новых автомобилей скорой помощи. Ключи получили представители Минздрава РТ из различных районов республики.

«Хочу выразить вам глубокую признательность за ваш труд, профессионализм и добрые сердца»- обратился к сотрудникам скорой помощи Минниханов, поздравив их с Днем медработника.

Президент республики объяснил, что автомобили республика получила в рамках решения Владимира Путина. Они оснащены современным оборудованием, произведенным в России, передает пресс-служба президента РТ.

Всего в республику поступило 24 автомобиля. До конца месяца ожидается еще 5 машин. В дополнение к ним Татарстан на собственные средства закупит еще 50 автомобилей скорой помощи.