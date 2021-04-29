В Татарстане проведут конкурс TikTok-приглашений в республику
В Татарстане для детей и подростков проведут конкурс TikTok-приглашений в республику. В нем смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс и учащиеся школ дополнительного образования.
Участникам необходимо записать видео продолжительностью до одной минуты на русском, татарском и английском языках, на котором они приглашают посетить их населенный пункт или Татарстан в целом.
Конкурс проводится в девяти номинациях. Победитель в каждой из них получит награду в виде бесплатной экскурсии в Елабужский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и полилингвальную школу «Алабуга», сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.
Конкурс предусматривает два этапа: на первом определят десять лучших работ в каждой номинации по количества лайков под видео. На втором выберут по три победителя. Конкурсные работы принимаются с 30 апреля по электронной почте atv2014@inbox.ru.
В прошлом году в Татарстане предложили использовать TikTok в качестве инструмента борьбы с коррупцией.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым