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Финансово-бюджетную палату Тукаевского района РТ возглавил Фарит Загрутдинов

04:32, 30.04.2021
Финансово-бюджетную палату Тукаевского района РТ возглавил Фарит Загрутдинов
Фото: tukay.tatarstan.ru

В Татарстане назначили нового председателя финансово-бюджетной палаты Тукаевского района. Им стал экс-заместитель руководителя исполкома муниципалитета по экономике Фарит Загрутдинов.

Информация о том, что на сегодняшний день он возглавляет финансово-бюджетную палату представлена на официальном сайте Тукаевского района.

Скриншот/tukay.tatarstan.ru

Об открытой вакансии председателя финансово-бюджетной палаты в исполкоме Тукаевского района РТ объявили в марте. С 29 октября 2012 года эту должность занимала Ляйсан Хузягалеева.

С 22 апреля, в связи с переходом Загрутдинова на другую должность, в Тукаевском районе объявили конкурс на замещение его поста.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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