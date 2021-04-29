В Самаре топ-менеджера «Газбанка» Артема Маслова признали виновным в злоупотреблении полномочиями

В Самаре советника председателя правления по развитию бизнеса АО АКБ «Газбанк» Артема Маслова признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Своими преступными действиями он причинил банку ущерб на сумму более 572 млн рублей.

Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями возбудили в феврале 2019 года. По версии следствия, с 20 февраля по 25 мая 2017 года Маслов оформлял невозвратные кредиты: от имени банка он заключал с гражданами и организациями кредитные договоры, заранее зная, что заемщики не способны в срок исполнять свои обязательства, пишет «Волга ньюс».

Ленинский районный суд Самары приговорил Маслова к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. На этот же срок его лишили права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото: gazbank.ru

Напомним, в июле 2019 года Центробанк России отозвал лицензию у самарского «Газбанка», а уже в сентябре Арбитражный суд Самарской области по заявлению регулятора признал кредитную организацию банкротом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина