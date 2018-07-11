ЦБ РФ отозвал лицензию у «Газбанка»

Центробанк России отозвал лицензию у самарского «Газбанка».

«В результате систематического проведения АО АКБ «ГАЗБАНК» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов», — сообщает пресс-служба регулятора.



Отмечается, что Банк РФ уже более 10 раз применял меры надзорного воздействия и вводил ограничения на привлечение вкладов россиян. Однако проблемы не были решены, в связи с чем и было принято решение.

Напомним, ЦБ с 5 июля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у якутской кредитной организации АО Банк «Таатта».