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Премьеры Киргизии и Таджикистана встретятся после Евразийского межправсовета в Казани

17:04, 29.04.2021
Премьеры Киргизии и Таджикистана встретятся после Евразийского межправсовета в Казани
Фото: gov.kg

Премьеры Киргизии и Таджикистана встретятся в связи с ситуацией на границе, сообщает Кабмин Киргизии.

Двусторонняя встреча премьер-министра Киргизии Улукбека Марипова с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой пройдет после завершения заседания Евразийского межправительственного совета 29 апреля в Казани. Главы правительств двух стран обсудят сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе.

Сегодня парламент Киргизии сообщил о готовности незамедлительно принять меры на законодательном уровне, чтобы урегулировать конфликт с Таджикистаном.

Между военными на границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка. Ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия). По сообщению, продолжает обострять обстановку таджикская сторона.

Маргарит Головатенко
ОбществоВласть
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