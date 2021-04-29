Премьеры Киргизии и Таджикистана встретятся после Евразийского межправсовета в Казани
Премьеры Киргизии и Таджикистана встретятся в связи с ситуацией на границе, сообщает Кабмин Киргизии.
Двусторонняя встреча премьер-министра Киргизии Улукбека Марипова с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой пройдет после завершения заседания Евразийского межправительственного совета 29 апреля в Казани. Главы правительств двух стран обсудят сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе.
Сегодня парламент Киргизии сообщил о готовности незамедлительно принять меры на законодательном уровне, чтобы урегулировать конфликт с Таджикистаном.
Между военными на границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка. Ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия). По сообщению, продолжает обострять обстановку таджикская сторона.
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