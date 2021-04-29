Вечером в Казани наблюдаются пробки в 8 баллов

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В Казани вечером, 29 апреля, наблюдаются пробки в 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии наблюдаются на Оренбургском тракте, ул. Вишневского (рядом с мостом «Миллениум»), на ул. Фатыха Амирхана (рядом с пересечением с ул. Чистопольской) и на магистрали 100-летия ТАССР. Движение на этих участках затруднено.

В пробках стоят все Фермское шоссе, ул. Баки Урманче, ул. Родины, ул. Аделя Кутуя, ул. Николая Ершова, ул. Патриса Лумумбы, ул. Космонавтов и ул. Аграрная.

Затор образовался на ул. Технической. В пробках стоит весь центр города. Так, пробки образовались на ул. Тихомирнова, ул. Лево-Булачной, ул. Ташаяк, ул. Карла Маркса, ул. Горького, ул. Пушкина. Большие пробки на Кремлевской дамбе.

Напомним, вчера в городе наблюдались пробки в 7 баллов.

Маргарита Головатенко