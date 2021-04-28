В Казани вечером образовались 7-балльные пробки

Вечером в среду в Казани образовались пробки в 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии произошли в правом ряду на ул. Саид-Галеева и на проспекте Победы, недалеко от остановки общественного транспорта «Агропромышленный парк». Движение на этих участках затруднено.

В пробках встала вся ул. Лево-Булачная, ул. Пушкина и ул. Татарстан, а еще ул. Марселя Салимжанова, Карла Маркса и Астрономическая. Пробки наблюдаются на ул. Павлюхина, Вишневского, Ершова, Патриса Лумумбы и Гвардейской. Затруднено движение на ул. Юлиуса Фучика и ул. Родины.

Большие пробки на магистрали 100-летия ТАССР, ул. Баки Урманче и Фермерском шоссе. Затруднено движение на ул. Большая Крыловка и ул. Краснококшайской.

Фото: pixabay.com

Вчера вечером дорожная ситуация оценивалась в 8 баллов.

Маргарита Головатенко