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В Набережных Челнах в пасхальную ночь организуют подачу автобусов

15:28, 29.04.2021
В Набережных Челнах в пасхальную ночь организуют подачу автобусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, для верующих организуют подачу автобусов. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В 3.00, после завершения службы, будет организовано движение общественного транспорта по маршрутам:

  • от Свято-Вознесенского собора (по проспекту Чулман до остановки «Автостанция»);
  • от храма Рождества Христова (с выездом с Автозаводского проспекта на проспект Мира до остановки «Автостанция»).

В Казани для верующих организуют подачу общественного транспорта к остановке «Центральный стадион» в 2.00. В этом году на Пасху православные храмы будут открыты для прихожан.

Общество Татарстан
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