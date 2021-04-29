В Набережных Челнах в пасхальную ночь организуют подачу автобусов

В Набережных Челнах в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, для верующих организуют подачу автобусов. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В 3.00, после завершения службы, будет организовано движение общественного транспорта по маршрутам:

от Свято-Вознесенского собора (по проспекту Чулман до остановки «Автостанция»);

от храма Рождества Христова (с выездом с Автозаводского проспекта на проспект Мира до остановки «Автостанция»).

В Казани для верующих организуют подачу общественного транспорта к остановке «Центральный стадион» в 2.00. В этом году на Пасху православные храмы будут открыты для прихожан.

