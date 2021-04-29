Умер один из авторов гимна Республики Татарстан — Борис Трубин

На 91-м году жизни умер композитор Борис Трубин, сообщили в пресс-службе Минкульта РТ. Он был одним из авторов редакции Государственного гимна РТ.



В 10.00 30 апреля около главного здания консерватории состоится прощание с композитором, через час — отпевание в старообрядческом храме — Соборе Покрова Пресвятой Богородицы.

Трубин родился 28 июня 1930 года в поселке Золотаревка Терновского района Пензенской области. В 1956 году окончил Казанскую консерваторию по классу композиции. Он был заслуженным деятелем искусств ТАССР и Мордовской республики, лауреатом премии Союза композиторов России имени Д. Шостаковича и старейшим профессором Казанской консерватории.

Алексей Нечаев