Гидрометцентр РТ: 4 мая в республике прогнозируются дожди и до +24 градусов

Гидрометцентр Татарстана дал прогноз на начало майских праздников в республике. Прогноз опубликован на сайте организации.

В понедельник, 3 мая, Татарстан окажется в гребне антициклона. Жителей республики ждет теплая погода без существенных осадков. Ночью похолодает до +4... -1°, днем потеплеет до +12... +17°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу, во вторник, 4 мая, районы Татарстана вновь окажутся под влиянием активных атмосферных фронтов, которые принесут дожди с грозами и усиления ветра. Но дневные температуры существенно повысятся — до +19... +24°.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 мая, в республике еще прогнозируются дожди и сильный ветер.

Татьяна Леухина