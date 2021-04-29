Песков заявил, что Россия не будет терпеть поведения Чехии и Болгарии

Россия не будет терпеть отношение, демонстрируемое Чехией и Болгарией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщила RT.

«То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие — мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим, и мы четко это демонстрируем», — сказал Песков.

фото: wikimedia.org

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия хочет быть с другими странами в добрых отношениях.

Прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция. По мнению ведомства, это произошло в период с 2011 по 2020 годы.

Ранее Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. Российский МИД выразил властям Чехии решительный протест из-за заявлений о причастности граждан РФ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

Алексей Нечаев