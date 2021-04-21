В Казани в этом году отремонтируют 22 поселковые дороги

В Казани в этом году отремонтируют 22 дороги в поселках на площади 56 тыс. кв. м. На это выделят 200 млн рублей. Еще к четырем садовым обществам организуют подъездные пути. На эти цели потратят 37 млн рублей.

В жилых массивах уже отремонтированы 340 дорог на площади 1 млн кв. м, сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин. В 2021 году дороги отремонтируют для обеспечения подъездных путей к соцобъектам в поселках Аметьево, Старые Горки, Вознесенское, Константиновка, Северный, Борисоглебское, Залесный, Аракчино и Борисково.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в жилых массивах проживает более 200 тысяч казанцев. Они составляют 20% от общего числа жителей города, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Сегодня Фонд поддержки дольщиков Татарстана сообщил, что для дольщиков ЖК «МЧС» построят две новые дороги и современные очистные сооружения. Также будет отремонтировано дорожное полотно улицы Зур Урам.

Проблемы казанских поселков обсуждали на минувшем «деловом понедельнике». Подробности — в материале «Реального времени».