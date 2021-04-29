В Татарстане подорожали услуги по бурению скважин

В Татарстане подорожали услуги по бурению скважин. Обеспечить водой частный дом в этом году стало дороже, по оценкам экспертов, на 40%. За услуги бурения скважины теперь нужно выложить до 400—500 тыс. рублей.



Стоимость работ по бурению варьируется от 1500 руб./м глубины до 7000 руб./м и зависит от многих параметров: геология, глубина, политика ценообразования, конъюнктура рынка. Например, если залегание воды не очень глубокое (12—20 м), то большинство компаний предлагает именно такой вариант, нежели «артезианский». Здесь ценовой коридор от 1500 руб./м до 2200 руб./м. Также необходимы погружной насос, система фильтрации, трубы для разводки системы водоснабжения.



В компаниях по предоставлению такой услуги говорят, что значительно выросли цены на сырье. Так, металл взлетел в цене на 140%, трубы подорожали в два раз.



Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова