Шарипзянов блокировал 15 бросков за два матча с ЦСКА. Три из них — в формате «3 на 5» в конце решающей игры

Нижнекамский воспитанник, защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов заблокировал восемь бросков соперника в шестом поединке финала Кубка Гагарина. Три из них — в формате «3 на 5» в концовке третьего периода.

В предыдущей пятой игре защитник заблокировал семь бросков, проведя на льду 26 минут и 59 секунд. Таким образом, за две последних игры защитник заблокировал 15 бросков ЦСКА.

В шестой игре Шарипзянов провел на льду 25 минут и 54 секунды. хоккеист стал чемпионом в составе омичей. После сезона 2019/2020 он перебрался в «Авангард» из нижнекамского «Нефтехимика», чьим воспитанником он является.

Подробнее об итогах шестого, решающего поединка можно почитать в нашем материале.