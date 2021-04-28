В Татарстане с воздуха зафиксировали 335 природоохранных нарушений

Замминистра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров и экологи совершили вертолетный облет территории республики.

В Казани, а также в Аксубаевском, Алексеевском, Альметьевском, Бугульминском, Заинском, Лаишевском, Лениногорском, Нижнекамском, Черемшанском и Чистопольском районах РТ они выявили 335 природоохранных нарушений.

Большая часть нарушений приходится на несанкционированный сброс отходов, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

В ведомстве занимаются поисками собственников земельных участков, на которых обнаружили нарушения. Виновных привлекут к административной ответственности.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Минэкологии РТ на 24 апреля, в Татарстане с 1 апреля, с начала санитарно-экологического двухмесячника, обнаружили 1 099 свалок, 63% из которых уже ликвидировали. В ведомстве обратили внимание, что в Чистопольском районе, а также Нижнекамском, Алексеевском, Азнакаевском, Мензелинском, Ютазинском районах, Набережных Челнах и Казани не организовали должную работу по ликвидации мусора.



Татьяна Демина