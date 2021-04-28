«Авангард» стал седьмым победителем Кубка Гагарина, одержав победу над ЦСКА

Омский хоккейный клуб «Авангард» стал чемпионом КХЛ, одержал победу над московским ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина. Матч окончился со счетом 1:0.

Шестой матч в финальной серии с ЦСКА проходил сегодня в Балашихе. Финальная серия завершилась со счетом 4:2 в пользу «Авангарда».

Единственную и победную шайбу в ворота «армейцев» забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.

Эта победа стала первой для омского клуба за 17 лет. Последний раз «Аванагард» становился чемпионом в 2004 году — в Суперлиге. Омичи стали седьмым клубом в истории КХЛ, выигравшем главный трофей.

Подробнее о шестом, решающем поединке финала Кубка Гагарина можно почитать в нашем итоговом материале.

Татьяна Демина