Мэр Нижнекамска о строительстве экстрим-парка: «Это нечто похожее на казанский «Урам» европейского уровня»

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин рассказал о строительстве в городе экстрим-парка. По его словам, «это нечто похожее на казанский «Урам» европейского уровня».

Метшин сообщил, что нижнекамская площадка будет меньше и локальнее, чем экстрим-парк Казани. Несмотря на это, он заверил, что первый этап строительства экстрим-парка будет реализован не менее качественно.

Экстрим-парк в Нижнекамске расположится на территории парка «Солнечная поляна», напоминает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Фото: e-nkama.ru

Общественные обсуждения по проекту прошли в городе в феврале. Предполагается комплексно благоустроить территорию парка, а не просто застроить его экстремальными объектами. Проектом экстрим-парка занимается компания, которая уже построила в Казани экстрим-парк «Урам», — Legato Sports Architecture.



Пространство будет строиться в два этапа. На первый направят 70 млн рублей. Планируется построить главную площадь, скейт-парк, памп-трек, площадку для воркаута, смотровую зону, велороллерную трассу, зоны отдыха для зрителей и спортсменов с многофункциональным навесом и зеленую поляну.

Татьяна Демина