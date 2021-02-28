В Нижнекамске представили проект экстрим-парка

В Нижнекамске прошли общественные обсуждения по проекту благоустройства парка «Солнечная поляна» и создании экстрим-парка на прилегающей к нему территории. Ожидается комплексно благоустроить территорию парка, а не просто застроить его экстремальными объектами.

В обсуждениях приняли участие мэр Нижнекамска Айдар Метшин, главный архитектор города Эмиль Сиразетдинов и неравнодушные горожане.



Фото: e-nkama.ru

Парк планируется превратить в общественное пространство с площадками, привлекательными для горожан любых возрастов. Экстрим-парк возведут на территории, где сейчас находится пустырь.

Пространство будет строиться в два этапа. На первый направят 70 млн рублей. Планируется построить главную площадь, скейт-парк, памп-трек, площадку для воркаута, смотровую зону, велороллерную трассу, зоны отдыха для зрителей и спортсменов с многофункциональным навесом и зеленую поляну.

Проектом экстрим-парка занимается компания, которая уже построила в Казани экстрим-парк Урам — Legato Sports Architecture, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



На этой неделе в Нижнекамске анонсировали строительство лицея технической направленности и полилингвального образовательного комплекса.



Татьяна Леухина