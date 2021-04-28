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С 1 сентября в российских школах заработает программа воспитательной работы

19:23, 28.04.2021 2
С 1 сентября в российских школах заработает программа воспитательной работы
Фото: Максим Платонов

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года программа воспитательной работы будет расширена на все российские школы.

«У нас сегодня действует примерная программа организации воспитательной работы в школе. Ее апробируют 17 тыс. школ. Со следующего [учебного] года все школы будут реализовывать эту программу», — сказал он ТАСС.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Также глава Минпросвещения РФ добавил, что программа воспитательной работы требует корректировки перед ее запуском по всей стране.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в школах России появится должность советника директора по воспитательной работе.

Алексей Нечаев
ОбществоОбразование
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    кто это придумал, никогда не был в школе, там давно завучи по воспитательной работе
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  • Анонимно 29 апр
    Любовь к Родине не воспитаешь введением новой должности или предмета.
    Интересно как можно ставить оценки за любовь. Уважительное и патриотическое отношение можно воспитать только собственными примерами и грамотно написанными учебниками.
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