С 1 сентября в российских школах заработает программа воспитательной работы

Фото: Максим Платонов

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года программа воспитательной работы будет расширена на все российские школы.

«У нас сегодня действует примерная программа организации воспитательной работы в школе. Ее апробируют 17 тыс. школ. Со следующего [учебного] года все школы будут реализовывать эту программу», — сказал он ТАСС.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Также глава Минпросвещения РФ добавил, что программа воспитательной работы требует корректировки перед ее запуском по всей стране.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в школах России появится должность советника директора по воспитательной работе.



Алексей Нечаев