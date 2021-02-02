В школах России появятся советники по воспитательной работе

В школах России появится должность советника директора по воспитательной работе. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Конкурсы на эти должности могут пройти в учебных заведениях уже в 2022 году. Предполагается, что советники будут работать не только с педагогами, но и с учениками.

— У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов, — передает «Коммерсант» слова источника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал, почему зарплата школьного учителя равна зарплате уборщицы. После этого в Минпросвещения России рассказали о ситуации с зарплатами учителей. По данным ведомства, зарплаты учителей в регионах России удалось привести к средней региональной зарплате.

Татьяна Леухина