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В школах России появятся советники по воспитательной работе

15:38, 02.02.2021 1
В школах России появятся советники по воспитательной работе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В школах России появится должность советника директора по воспитательной работе. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Конкурсы на эти должности могут пройти в учебных заведениях уже в 2022 году. Предполагается, что советники будут работать не только с педагогами, но и с учениками.

— У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов, — передает «Коммерсант» слова источника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал, почему зарплата школьного учителя равна зарплате уборщицы. После этого в Минпросвещения России рассказали о ситуации с зарплатами учителей. По данным ведомства, зарплаты учителей в регионах России удалось привести к средней региональной зарплате.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование
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