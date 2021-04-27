СМИ: Россия на этой неделе может ограничить авиасообщение с Индией

Фото: Максим Платонов

Оперативный штаб России на этой неделе может ограничить авиасообщение с Индией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

На данный момент в Индии наблюдается сложная ситуация по коронавирусу — там сжигают трупы умерших от COVID-19 людей прямо на улице из-за нехватки мест, рассказал The Guardian работник уличного крематория, а в больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов.

Страна занимает первое место по росту заболеваемости коронавирусом. На 26 апреля там зафиксировали 350 тыс. новых случаев, а общее число заболевших достигло 16,9 млн человек. Несмотря на это, два раза в неделю между Москвой и Дели летает самолет.

— Поток есть, рейсы заполнены индусами. Им ставят визы, они в Россию приезжают, гуляют по Москве. При этом Индия российских туристов не пускает, — сказал источник.

