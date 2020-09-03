В Совфеде отреагировали на идею ввести четырехдневную рабочую неделю

Введение в России четырехдневной рабочей недели потребует серьезных экономических расчетов. Это может привести к снижению экономического роста и скажется на благосостоянии граждан.

«Данная инициатива требует серьезных экономических расчетов, поскольку самое главное для нас — качество жизни и благосостояние людей», — сообщил «РИА Новости» первый замглавы соцкомитета Совета Федерации Александр Варфоломеев.

Ранее исследование показало, что 32,5% жителей Казани решительно поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением нынешнего уровня зарплаты, в целом поддержали — 21,9%. Против идеи выступили 19,3%, а 23,7% отнеслись к ней резко отрицательно.