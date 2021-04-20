Россия объявила о высылке двух дипломатов посольства Болгарии

Россия объявила о высылке двух болгарских дипломатов. Им дали 72 часа, чтобы покинуть территорию страны.

МИД России назвал это ответом на не мотивированное решение Софии объявить двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

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Ранее Генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы. В ведомстве считают, что двое россиян занимались «нерегламентированной разведывательной деятельностью».

На минувшей неделе Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. Российский МИД выразил властям Чехии решительный протест из-за заявлений о причастности граждан РФ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году. Вчера 20 сотрудников посольства Чехии были объявлены Москвой персонами нон грата.



Татьяна Леухина