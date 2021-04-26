Россия объявила о высылке сотрудника посольства Украины в Москве

Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Украины в РФ персоной нон грата. Об этом говорится в распространенном сообщении российского дипведомства.

Его высылают «в связи с недружественными действиями украинской стороны». Сотрудник посольства должен покинуть Россию до 30 апреля.

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«Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут приниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России», — отметили в МИД РФ.

Ранее помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в России Курцио Пачифичи МИД России объявил персоной нон грата. Он должен покинуть страну за 24 часа.



Алексей Нечаев