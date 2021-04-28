В Казани ограничат движение по трем улицам из-за дорожных работ

В Казани ограничат движение по автомобильным дорогам по улицам Белинского, Гагарина и Голубятникова. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Фото: kzn.ru

С 29 апреля по 30 сентября проехать нельзя будет:

по ул. Белинского, на участке от ул. Копылова до ул. Челюскина;

по ул. Гагарина, на участке от пр. Ибрагимова до ул. Ярослава Гашека;

по ул. Голубятникова, на участке от ул. Короленко до ул. Мусина.

Ограничение движения связано с проведением дорожных работ.

Ранее «Реальное время» опубликовало список улиц, по которым ограничат движение транспорта на время подготовки и проведения казанского марафона.