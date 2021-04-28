В Казани ограничат движение по трем улицам из-за дорожных работ
В Казани ограничат движение по автомобильным дорогам по улицам Белинского, Гагарина и Голубятникова. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.
С 29 апреля по 30 сентября проехать нельзя будет:
- по ул. Белинского, на участке от ул. Копылова до ул. Челюскина;
- по ул. Гагарина, на участке от пр. Ибрагимова до ул. Ярослава Гашека;
- по ул. Голубятникова, на участке от ул. Короленко до ул. Мусина.
Ограничение движения связано с проведением дорожных работ.
Ранее «Реальное время» опубликовало список улиц, по которым ограничат движение транспорта на время подготовки и проведения казанского марафона.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым