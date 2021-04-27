Мишустин в Казани примет участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29-30 апреля в Казани примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. Он и главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии «обсудят актуальные задачи углубления интеграции в ЕАЭС.

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что на мероприятии особое внимание обратят на вопросы функционирования внутреннего рынка и таможенно-тарифного регулирования. Кроме того, запланировано обсуждение перспектив сотрудничества в области космических исследований, пишет ТАСС.

На заседании межправительственного совета ЕАЭС главы правительств также рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам помощника председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Малкиной, в повестку планировалось включить стратегический документ в сфере промышленной политики ЕАЭС.

В связи с проведением в Казани этого мероприятия главное управление МЧС России по Татарстану работает в усиленном режиме до 30 апреля.

Татьяна Демина