Дмитрий Тарасов сообщил о намерении возобновить карьеру футболиста

Бывший футболист «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов рассматривает вариант возвращения в футбол. Он уже возобновил тренировки и рассчитывает найти новый клуб.

«Вы не представляете, как я соскучился по футболу! За 15 лет карьеры в футболе, я никогда не имел такого желания выйти на поле, как сейчас. Каждый раз, когда я общаюсь со своими друзьями из «Локо», «Рубина» и других клубов, у меня внутри все переворачивается. Я хочу снова оказаться на поле. Снова почувствовать дух победы!» — написал Тарасов в «Инстаграм».

Экс-футболист также отметил, что получает много хейта в свой адрес, но считает, что сможет возобновить карьеру. Для этого Тарасов тренируется по 4-5 часов в день.

Напомним, Тарасов с января по декабрь 2020 год выступал за «Рубин». По окончании контракта казанский клуб не стал продлевать соглашение с футболистом. С тех пор он находится без команды.

Ранее сообщалось, что Тарасов получил предложение подписать контракт с любительским клубом «Сахалинец» из Москвы. Однако в марте нынешнего года он заявил о желании закончить карьеру.