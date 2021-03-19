Экс-игрок «Рубина» Тарасов задумался о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной России и казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры. Об этом он написал в своем «Инстаграме».

Накануне Тарасов праздновал свой 34-й год рождения.

«Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап. Это нервы, стрессы и давление. Представьте себе, что вы большую часть своей жизни отдали любимому делу, а теперь, возможно, вам придется с ним попрощаться», — сказал Тарасов.

Футболист также поблагодарил свою семью, родителей и родных за поддержку во время карьеры игрока.

Напомним, Тарасов с января по декабрь 2020 год выступал за «Рубин». По окончании контракта казанский клуб не стал продлевать соглашение с футболистом. С тех пор он находится без команды.

Ранее сообщалось, что Тарасов получил предложение подписать контракт с любительским клубом «Сахалинец» из Москвы.