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Сегодня в Татарстане местами ожидается мокрый снег и сильный ветер

05:30, 28.04.2021
Сегодня в Татарстане местами ожидается мокрый снег и сильный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 28 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Местами в республике пройдет мокрый снег. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Утром и днем местами порывы ветра будут достигать 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +7...+12 градусов. В Казани прогнозируется от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +9°С до +12°С.

Отметим, что, по прогнозам Гидрометцентра РТ, дождливая погода в Татарстане сохранится до конца этой недели.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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