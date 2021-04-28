Сегодня в Татарстане местами ожидается мокрый снег и сильный ветер

В среду, 28 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Местами в республике пройдет мокрый снег. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.



Ветер юго-западный, западный умеренный. Утром и днем местами порывы ветра будут достигать 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +7...+12 градусов. В Казани прогнозируется от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +9°С до +12°С.



Отметим, что, по прогнозам Гидрометцентра РТ, дождливая погода в Татарстане сохранится до конца этой недели.



Татьяна Демина