В Татарстане в среду прогнозируется сильный ветер порывами 15—20 м/с и гололедица

В Татарстане в среду, 28 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. Прогноз распространило ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Утром и днем 28 апреля на территории республики местами ожидается сильный западный ветер порывами 15—20 м/с. В Казани порывы ветра могут достигать до 17 м/с. Ночью и утром в среду на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидается дождливая погода. Завтра днем местами возможна гроза. В первый день майских выходных синоптики прогнозируют до +12...+17 градусов тепла, осадки сохранятся.

Татьяна Леухина