Эпидемиолог расскажет татарстанцам, как безопасно провести майские выходные

Сегодня в 11.00 для жителей Татарстана проведут прямой эфир «Отдых с дистанцией: советы эпидемиолога». Трансляция пройдет в Instagram-аккаунтах оперштаба РТ по противодействию распространению коронавируса и Минздрава республики.



В прямом эфире выступит главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушов. Модератором выступит вице-премьер РТ, руководитель оперштаба Лейла Фазлеева.

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Татарстанцам расскажут, как свести к минимуму риски заражения коронавирусом в предстоящие майские выходные, как долго антитела сохраняются после вакцинации от COVID-19, какие препараты доступны для иммунизации и т.д. Жители республики также могут задать вопросы сами.

На предыдущем прямом эфире в аккаунте татарстанского оперштаба рассказали, к каким специалистам обращаться, если после перенесенного ковида начались осложнения, и чем может обернуться путешествие в жаркие страны. На вопросы татарстанцев отвечала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РТ Резеда Бодрова.



Татьяна Демина