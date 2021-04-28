В Казани на зданиях появилась реклама TikTok

В Казани на рекламных конструкциях на зданиях появилась реклама TikTok, сообщили «Реальному времени» читатели. Одну их них заметили на улице Вишневского, 31.

Реклама, рассказывая интересные факты, призывает учиться в TikTok. Например, в рекламе сообщается, что 100 кг макулатуры спасают одно дерево.

Отметим, что в TikTok преобладают ролики развлекательного характера. Так, по мнению детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, платформа воспитывает аудиторию, «которая потом сможет использоваться как пушечное мясо для оранжевых революций». В декабре 2020 она сообщила, что национальный родительский комитет обратится в правоохранительные и профильные комитеты парламента РФ, чтобы привлечь внимание к проблеме проживания детей в TikTok-хаусах.

Фото: realnoevremya.ru

В отличие от Волынец, министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов уверен, что «ТикТок» — не абсолютное зло, а просто очередной современный инструмент коммуникации. Сам он в прошлом году снялся в клипе с тиктокерами.

Отметим, что TikTok-аккаунты завели уже некоторые ведомства. Так, профиль на платформе появился у Министерства иностранных дел РФ. Завели его и на заводе КАМАЗ, а руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на предложение переформатировать работу и завести TikTok ответила, что в этом нет необходимости.



Татьяна Демина