Дамир Фаттахов не считает TikTok воспитателем «пушечного мяса для оранжевых революций»

Фото: Людмила Губаева

На итоговой пресс-конференции в Министерстве молодежи Татарстана у Дамира Фаттахова спросили, согласен ли он с недавними словами детского омбудсмена республики Ирины Волынец о том, что TikTok воспитывает аудиторию, «которая потом сможет использоваться как пушечное мясо для оранжевых революций».

— Некорректно давать оценку своей коллеге, поэтому в применении к омбудсмену комментировать, пожалуй, не буду, — осторожно ответил министр. — Но если рассматривать саму фразу, то я не согласен с такой формулировкой. «ТикТок» — не абсолютное зло, а просто очередной современный инструмент коммуникации. Уж точно он — не то место, где формируются оранжевые, зеленые, серо-буро-малиновые революции.

Министр молодежи считает, что вскоре TikTok перестанет быть платформой, на которой присутствуют в основном подростки, и станет обычной соцсетью.

Кроме размышлений конкретно о TikTok, министр поддержал суждение журналистов о том, что в Сети люди ведут себя совсем не так, как в реальной жизни. Фаттахов предположил, что правила поведения в интернете просто еще не успели сложиться. Он привел наглядный пример, предположив, что присутствующие журналисты вряд ли полезли бы в драку друг с другом, даже если бы имели неприязненные отношения между собой. Века развития общественного этикета не позволяют это сделать. А общение в Сети — совсем другое дело.

— Бывает, смотришь на человека — он совершенный божий одуванчик. И ты даже не можешь себе вообразить, что он может написать какой-нибудь резкий комментарий или выразит грубо мнение.

Министр анонсировал, что его ведомство в 2021 году представит на суд публики некий свод правил сетевого этикета для подростков. Правда, в каком виде это будет происходить — пока неясно, в министерстве еще не пришли к выработке определенной концепции на эту тему. Но Дамир Фаттахов привел ряд примеров: например, это может быть некая инфографика, понятная для подростков и распространяемая в соцсетях, представляющая попунктное перечисление решений той или иной проблемы общения в Сети.