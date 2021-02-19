У завода КАМАЗ появился аккаунт в TikTok

Завод КАМАЗ обзавелся своим аккаунтом в соцсети коротких видео TikTok. Станицу создали чуть больше недели назад.

«Вниманию наших подписчиков: теперь вы можете следить за жизнью автогиганта в социальной сети TikTok. Интересный и познавательный контент в легком формате коротких видео. Ждем вашего отклика на нашей новой площадке», — сообщается на страницах ПАО «КАМАЗ» в социальных сетях.

За неделю было опубликовано 10 роликов. Примечательно, что каждое второе видео посвящено девушкам-заводчанкам.

Также в ленте есть видео с с гоночным автомобилем «КАМАЗ-мастер», кадры с тест-драйва беспилотного бескабинного электромобиля и «КАМАЗа Арктика». На данный момент у аккаунта 24 подписчика.

Ранее аккаунт в TikTok завела пресс-служба российского Министерства иностранных дел. Дипведомство собирается вести «информационную работу» и на этой площадке. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, создать профиль в этой социальной сети на Смоленской площади «планировали давно».

Ольга Плешкова