Детский омбудсмен Татарстана пожалуется в Следком и прокуратуру на TikTok-хаусы

Фото: Максим Платонов

Национальный родительский комитет собирается обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и профильные комитеты парламента России, чтобы привлечь внимание к проблеме проживания детей в TikTok-хаусах. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и председатель комитета Ирина Волынец.

О том, что в TikTok-хаусах проживают несовершеннолетние, стало известно после инцидента с одним из подмосковных «домов». Бывшие участники одного из таких проектов, в числе которых 16-летний и 17-летний мальчики, рассказали в интервью youtube-каналу о том, что якобы стали жертвами домогательств продюсера. Позже он опроверг эти обвинения.

Фото: wikimedia.org



— Когда во главе стоит бизнес, мы понимаем, что интересы несовершеннолетних, их права никого не интересуют. Конечно же, надо разбираться в этой ситуации и должным образом реагировать, — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она уточнила, что сейчас организация готовит обращения в Следственный комитет, прокуратуру и МВД, профильные комитеты Госдумы и Совфеда, чтобы привлечь внимание к этой теме. В случае с такими проектами нужна комплексная проверка. Если правоохранительные органы выявят факты «деструктивного воздействия», то «дома блогеров» следует закрыть, передает «Газета.Ru».

Ранее Волынец высказала мнение о том, что TikTok воспитывает аудиторию, «которая потом сможет использоваться как пушечное мясо для оранжевых революций». Ее слова прокомментировал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он не согласился с такой формулировкой и заметил, что новая соцсеть — очередной современный инструмент коммуникации.



Татьяна Леухина