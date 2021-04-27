В ОПЕК+ прогнозируют основное восстановление спроса на нефть во второй половине 2021 года

По результатам мониторинга ОПЕК+ основное восстановление спроса на нефть прогнозируется во второй половине этого года, пишет ТАСС.

Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия отслеживает ситуацию на мировом рынке нефти для обеспечения баланса спроса и предложения. По его словам, цены на это сырье на сегодняшний день более-менее стабильны: $62—66 за баррель. Новак выразил надежду, что такие цены на нефть сохранятся до конца года, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В середине апреля свой прогноз дало Международное энергетическое агентство. В организации ожидают, что в 2021 году глобальный спрос на нефть увеличится до 96,7 млн баррелей в сутки.

В МЭА также прогнозируют, что в этом году предложение нефти от государств, не входящих в ОПЕК, восстановится на 610 тыс. б/с против падения на 1,3 млн б/с в 2020 году.

Татьяна Демина