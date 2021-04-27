Минфин: сделка ОПЕК+ ударила по нефтяной отрасли сильнее отмены льгот
Сделка ОПЕК+ повлияла на доходы нефтяных компаний: если бы не сделка, несмотря на отмену льгот, доходы могли бы быть выше, чем в 2019—2020 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.
По его словам, операционный денежный поток в первом квартале в отрасли мог бы быть выше даже с учетом отмены льгот, девальвации рубля и цены нефти.
Ранее сообщалось, что цена нефти Brent растет после решения ОПЕК+ о наращивании добычи.
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