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Минфин: сделка ОПЕК+ ударила по нефтяной отрасли сильнее отмены льгот

16:16, 27.04.2021
Минфин: сделка ОПЕК+ ударила по нефтяной отрасли сильнее отмены льгот
Фото: pixabay.com

Сделка ОПЕК+ повлияла на доходы нефтяных компаний: если бы не сделка, несмотря на отмену льгот, доходы могли бы быть выше, чем в 2019—2020 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

По его словам, операционный денежный поток в первом квартале в отрасли мог бы быть выше даже с учетом отмены льгот, девальвации рубля и цены нефти.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent растет после решения ОПЕК+ о наращивании добычи.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьНефтехимия
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