МЧС Татарстана работает в усиленном режиме в связи с проведением заседания межправительственного совета ЕАЭС

Фото: Максим Платонов (архив)

В связи с проведением в Казани заседания Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран членов ЕАЭС главное управление МЧС России по Татарстану работает в усиленном режиме с 27 по 30 апреля.

Для обеспечении безопасности мероприятия задействованы два эшелона. Всего привлечены 448 человек личного состава и 74 единицы техники.

Для устойчивого управления силами и средствами на базе чрезвычайного ведомства работает оперативный штаб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

На всех основных и вспомогательных объектах, где пройдет заседание межправительственного совета ЕАЭС, сотрудники Управления надзорной деятельности провели плановые и внеплановые проверки состояния пожарной безопасности, а также 20 пожарно-тактических занятий и одно учение.

Заседание Евразийского межправительственного совета запланировано на 30 апреля. По словам помощника председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ии Малкиной, в повестку планировалось включить стратегический документ в сфере промышленной политики ЕАЭС.

Татьяна Демина