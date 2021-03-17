В Казани встретятся премьер-министры стран ЕАЭС

В апреле в Казани встретятся премьер-министры стран Евразийского экономического союза. Об этом стало известно от помощника председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ии Малкиной.

Как передает БЕЛТА, заседание Евразийского межправительственного совета запланировано на 30 апреля.

«В повестку планируется включить стратегический документ в сфере промышленной политики ЕАЭС — основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, дорожную карту по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС и другие», — рассказала Ия Малкина.

Также в мае в Казахстане пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов. На встрече главы государств обсудят функционирование единого рынка услуг, доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках, торгово-экономическое сотрудничество с основными партнерами союза и другие.

Пока прорабатывается формат мероприятия.

В ЕАЭС входят пять стран, в том числе Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.



Ольга Плешкова