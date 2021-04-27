Футболист «Монако» Александр Головин заразился коронавирусом
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин заразился коронавирусом, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным издания, футболист сдал положительный тест на COVID-19. Головин переносит болезнь бессимптомно, он изолирован от остальной команды и может пропустить ближайшие матчи «Монако».
В текущем сезоне российский футболист провел 21 матч за «монегасков», в которых отметился четырьмя забитыми голами и оформил восемь ассистов.
Напомним, ранее коронавирусом заразился блогер Василий Уткин.СпортФутбол
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