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Василий Уткин сообщил о болезни, сравнив ее со свободой слова

06:33, 26.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Василий Уткин сообщил о болезни, сравнив ее со свободой слова
Фото: скриншот видео

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин заболел коронавирусом. Об этом он заявил в своем «Твиттере», сравнив течение болезни со свободой слова.

«Ну что ж, господа, я вступил в клуб св. Ковидия. Болезнь протекает, как свобода слова — бессимптомно», — написал Уткин.

Напомним, ранее коронавирусной инфекцией заразился лучший теннисист России Даниил Медведев. Его болезнь также проходит бессимптомно.

СпортФутболОбщество
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