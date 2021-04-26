Василий Уткин сообщил о болезни, сравнив ее со свободой слова

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Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин заболел коронавирусом. Об этом он заявил в своем «Твиттере», сравнив течение болезни со свободой слова.



«Ну что ж, господа, я вступил в клуб св. Ковидия. Болезнь протекает, как свобода слова — бессимптомно», — написал Уткин.

Ну что ж, господа, я вступил в клуб св. Ковидия. Болезнь протекает, как свобода слова — бессимптомно. — Василий Уткин (@radioutkin) April 25, 2021

Напомним, ранее коронавирусной инфекцией заразился лучший теннисист России Даниил Медведев. Его болезнь также проходит бессимптомно.