В России не планируют запрещать продажу алкоголя в майские праздники

Роспотребнадзор России не планирует запрещать продажу алкоголя на майские праздники. Об этом говорится на странице ведомства в Instagram.

Все сообщения о таком запрете в интернете не соответствуют действительности. Информацию о том, что эти новости — фейк, Роспотребнадзор подтвердил в разговоре с «Российской газетой».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня власти столицы Тувы Кызыла запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках. Для предприятий общественного питания запрет носит рекомендательный характер. В этом году в Кызыле запрещали продавать алкоголь 8 марта. А в 2020 году эта мера действовала в городе в период режима самоизоляции.

В ноябре прошлого года российские общественники предлагали запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января. Они объясняли это тем, что в новогодние праздники чаще фиксируются алкогольные отравления, рост обращений в скорую помощь. А в 2020 году региональные системы здравоохранения и так испытывали повышенную нагрузку из-за пандемии коронавируса.



А в конце марта текущего года уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предложила запретить магазинам продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. Минпромторг России заявил, что рассмотрит этот предложение.



Татьяна Леухина