Российские общественники предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Фото: Максим Платонов

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января. Соответствующее обращение он направил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

В новогодние праздники чаще фиксируются алкогольные отравления, рост обращений в скорую помощь. А в 2020 году региональные системы здравоохранения и так испытывают повышенную нагрузку из-за пандемии коронавируса, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 1 января 2021 года в России повысятся минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Стоимость 0,5 литра коньяка составит 446 рублей, бренди того же объема — 324 рубля. Водка подорожает сразу на 5,7%. Стоимость бутылки в 0,5 литра с 1 января будет не ниже 243 рублей.



Татьяна Леухина