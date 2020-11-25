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Российские общественники предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

08:38, 25.11.2020 1
Российские общественники предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
Фото: Максим Платонов

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января. Соответствующее обращение он направил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

В новогодние праздники чаще фиксируются алкогольные отравления, рост обращений в скорую помощь. А в 2020 году региональные системы здравоохранения и так испытывают повышенную нагрузку из-за пандемии коронавируса, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 1 января 2021 года в России повысятся минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Стоимость 0,5 литра коньяка составит 446 рублей, бренди того же объема — 324 рубля. Водка подорожает сразу на 5,7%. Стоимость бутылки в 0,5 литра с 1 января будет не ниже 243 рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:33
    Они что, в сговоре с производителями? Конечно, закончить год на мажорной ноте - дорогого стоит. Можно и общественникам подкинуть... Ну зачем это? Тем более с первого будет родное повышение цен. А проигнорировать запрет на 1 и 2 января можно закупкой впрок, повышением объема "самостоятельного гона" и т.п.
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