Минпромторг рассмотрит предложение Волынец по запрету на продажу алкоголя покупателям с детьми

Министерство промышленности и торговли России рассмотрит предложение Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец по запрету магазинам продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми, пишет ТАСС.

Волынец направила на имя главы ведомства письмо с соответствующей инициативой. По ее мнению, то, что родители в присутствии детей приобретают алкогольную и табачную продукцию может сформировать у несовершеннолетних интерес к данной продукции, что грозит вредной привычкой в будущем.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — заявила в своем обращении детский омбудсмен.

Татьяна Демина